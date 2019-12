Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu ar fi obligat-o sa se prostitueze, iar pentru ca ea a refuzat, celebrul artist ar fi trecut la... razbunare! Sunt acuzatiile extrem de grave pe care le face cea care i-ar fi fost iubita artistului, timp de doi ani si jumatate.

- Regina fitnessului este, de azi, in razboi cu celebrul Raffaello! Vi-l aduceți aminte pe Raffa, salvatorul frumoasei Miss Irinei? Ei bine, dupa acel scandal care a socat intreaga tara, Raffaello a inceput o relatie cu Regina Fitness-ului, pe nume Alexandra. Insa in urma cu cateva zile, tanara a descoperit…

- Atentie, pica bucati din pasarela! In Targu Jiu, unde un pod intens circulat s-a deteriorat atat de tare, incat o bucata de trotuar lunga de 15 metri putea sa cada in orice moment peste calea ferata si soseaua de sub pasarela.