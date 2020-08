Bezos, primul om cu o avere de peste 200 mld. dolari. De ce fondatorul Amazon nu a atins acest prag mai demult

Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, are o avere care depașește 200 de miliarde de dolari, au raportat Forbes și Bloomberg, conform Business Insider. Forbes estimeaza ca afaceristul deține 204,6 miliarde de dolari, in timp ce Bloomberg susține ca averea acestuia a ajuns la 202 miliarde de dolari.…

- Averea cumulata a multimiliardarilor americani a depașit un trilion de dolari pentru prima data in istorie, ”record ingrijorator in istoria concentrarii bogatiei si puterii in SUA” Cei mai importanti 12 multimiliardari de pe Wall Street au atins pentru prima data in istorie o avere insumata…

- Facebook lanseaza o funcție video similara cu TikTok. Acțiunile cresc masiv și duc pentru prima data averea lui Mark Zuckerberg peste 100 mld. dolari Averea neta a lui Mark Zuckerberg a depasit joi pentru prima data 100 de miliarde de dolari, dupa ce actiunile Facebook au atins un nivel ridicat, scrie…

- Pe masura ce Jeff Bezos si alti directori executivi din cadrul celor mai mari companii de tehnologie din SUA se pregatesc sa fie audiati in fata Congresului, averile pe care le-au acumulat anul acesta pot oferi o idee despre traseul companiilor pe care le conduc, scrie Bloomberg, conform Mediafax.Averea…

- Averea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a crescut luni cu 13 miliarde de dolari, acesta fiind cel mai mare salt pentru o persoana, intr-o singura zi, de la crearea indicelui Bloomberg Billionaires.Acțiunile Amazon.com Inc. au crescut cu 7,9%, cea mai mare valoare din decembrie 2018, pe fondul…