Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de copii și tineri romani din 24 de state ale lumii vor participa vara aceasta la programul Taberelor ARC, organizat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni și Agenția Naționala pentru Sport. Prima serie de participanți a ajuns…

- ”Dupa cum s-a anuntat pe 5 iulie 2023, pretul ofertei publice initiale a Fondului Proprietatea S.A., un fond de investitii alternativ administrat de Franklin Templeton International Services S.A R.L., constand in 78,007,110 de Actiuni, a fost stabilit la 104 RON pe Actiune, ceea ce implica o capitalizare…

- Alternosfera revin la Arenele Romane si in 2023 pentru showul etalon al anului, intalnirea anuala cu fanii din Bucuresti, pe 14 iulie in aer liber! Trupa a promis cateva surprize in cadrul celui mai mare show anual al trupei. Invitati speciali sunt DOMINO. DOMINO vin din Sibiu si abordeaza un alternativ…

- Ofițerii Direcției integritate și supraveghere și ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal, in conlucrare cu subdiviziunea SPIA din cadrul MAI și sub conducerea PCCOCS, marți, 4 iulie, au descins cu percheziții in 28 de locații, intr-un dosar penal pornit pe fapta contrabanda…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, este unul dintre liderii straini care l-au felicitat pe Marcel Ciolacu pentru preluarea funcției de prim-ministru. Scrisoarea de felicitare trimisa de Erdogan poarta data de luni, 19 iunie.„Domnule Prim-ministru, CITESTE SI NATO: 'Sprijinul pentru Ucraina…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a declarat joi ca 36% din medicii romani sunt in stare de burnout nivel ridicat si foarte ridicat."Sindromul de burnout este o problema destul de raspandita in Romania in medicina si nu numai in Romania. Volumul de munca foarte mare, sarcini…

- Laborator de angiografie la Spitalul Județean Targu Jiu. Pacienții Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor beneficia de un Laborator de angiografie și cateterism cardiac. A fost finalizata licitația, fiind stabilita societatea care se va ocupa de amenajarea și dotarea Laboratorului in cadrul…

- Deși de vreo 6 ani a fost dat afara din PSD și a disparut din viața publica, fost șef al Camerei Deputaților și-a facut reintrarea pe cai mai: direct pe post de șef la ANCOM. Fostul lider PSD al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a fost numit marți in functia de presedinte al Autoritatii Nationale…