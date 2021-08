Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj BestJobs Munca remote a schimbat percepția angajaților romani asupra activitații lor și a timpului pe care il acorda responsabilitaților profesionale, creand noi obiceiuri de lucru. Cu o limita tot mai neclara intre job și timpul liber pe fondul flexibilizarii activitații și a posibilitații de…

- ​70% dintre angajații români spun ca au lucrat sau considera ca va fi nevoie sa lucreze în vacanța, iar peste 20% dintre aceștia ajung sa faca activitațile profesionale în timpul liber, pentru ca nu au un înlocuitor, potrivit unui sondaj BestJobs.Citește mai departe și…

- Munca la distanta a devenit noua norma in timpul crizei sanitare iar companiile sunt seduse de ideea unei forte de munca virtuala globalizata. Aproape 40% din forta de munca din Europa a muncit de la distanta in perioada carantinei din al doilea trimestru al anului 2020, potrivit unui studiu Coface.…

- ”Relaxarea restrictiilor a adus in discutie reintoarcerea la birou a angajatilor, care in ultimul an si-au mutat activitatea acasa sau in spatiul care le oferea cel mai mult confort si siguranta. Perioada pandemiei a fost una care a accelerat capacitatea de adaptabilitate a angajatilor, dar si a modului…

- Doua treimi dintre romanii cu copii care lucreaza de acasa nu ar dori sa se intoarca la birou si spun ca au reusit sa se adapteze situatiei, se arata intr-un sondaj realizat de compania de recrutare BestJobs, remis, miercuri, AGERPRES. "Daca in urma cu un an, aproape jumatate dintre angajatii care lucrau…

- Aproape jumatate dintre angajati (48%) sunt de parere ca vaccinarea ar trebui sa devina obligatorie pentru a se simti in siguranta la serviciu, odata cu instalarea treptata a starii de relaxare, iar revenirea la birou devine o optiune viabila pentru tot mai multe dintre companii, conform unui sondaj…

- Aproape jumatate dintre angajati (48%) sunt de parere ca vaccinarea ar trebui sa devina obligatorie pentru a se simti in siguranta la birou, iar 57% declara ca s-ar simti mai in siguranta daca ar sti ca toti colegii sunt vaccinati, arata un sondaj BestJobs realizat in contextul discutiilor privind revenirea…

- Peste jumatate dintre angajati (52%) considera ca au rezultate mai bune atunci cand lucreaza singuri, arata un sondaj realizat pe platforma BestJobs printre utilizatorii serviciilor Grow, iar 23% nu gasesc nicio diferenta intre rezultatele obtinute individual sau in echipa, in timp ce 25% ar prefera…