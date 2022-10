Berre a lansat single-ul Better Off Alone

Stiri pe aceeasi tema

- Vescan, unul dintre cei mai iubiți artiști romani, revine in atenția publicului dupa o pauza de mai bine de trei ani odata cu lansarea „Iarta-ma lume”. Cunoscut pentru versurile sale și pentru mesajele puternice pe care fiecare piesa le transmite, artistul a fost un subiect de discuție pentru foarte…

- 2022, anul lui Emilian. Artistul HaHaHa Production inregistreaza succes dupa succes: a lansat colaborarea “Una”, HIT-ul pe care l-a interpretat alaturi de Connect-R, a lansat “Gura ta”, unul dintre cele mai populare single-uri de pe TikTok, a fost ales sa faca parte din sezonul nou “Te cunosc de undeva”,…

- Dupa hituri precum “Sacrificii” și “Nopți și zile”, SHIFT revine in atenția noastra cu o piesa despre “Curaj” realizata in colaborare cu The Urs, un artist foarte talentat din Republica Moldova. Cu un succes rasunator pe TikTok cu doar o saptamana inainte de lansarea propriu-zisa, single-ul “Curaj”…

- Intr-o societata macinata de criza economica și multe alte probleme, Cortes a lansat impreuna cu Sprint Music un nou single cu un mesaj foarte puternic – “Goana dupa bani”, o piesa care sa te faca sa fIi atent la tot ce se intampla in jurul tau din punct de vedere financiar. Sprint Music impreuna cu…

- Daca in urma cu cateva zile, Nicki Minaj a fost desemnata laureatul Video Vanguard Award de anul acesta la MTV Video Music Awards, iar in weekend, ea a cantat cu Drake și Lil Wayne la un spectacol de reuniune Young Money, acum artista lanseaza piesa “Super Freaky Girl”. Piesa “Super Freaky Girl” include…

- FLETCHER a lansat single-ul “Becky’s So Hot”. Piesa este un portret palpitant de intim al unei iubiri, fiind cel mai recent single de pe viitorul ei album de debut, Girl Of My Dreams, care va fi lansat prin Capitol Records, pe 16 septembrie. FLETCHER spune: „Am scris „Becky’s So Hot” acum cațiva ani,…

- Zoe Wees a lansat single-ul “Third Wheel”. Cantecul exploreaza dorința de a iubi pe cineva care este inca obsedat de fostul sau. Piesa a fost produsa de Patrick Pyke Salmy și Ricardo Munoz, care au participat și la EP-ul de debut al lui Wees, “Golden Wings”. Videoclipul pentru „Third Wheel”, care a…

- Aida Yespica a lansat primul single și videoclip, Bugatti Incepand de astazi este online videoclipul piesei Bugatti, care marcheaza debutul in lumea muzicala a frumoasei Aida Yespica. Piesa se bucura deja de succes, iar regia clipului este semnata Claudio Zagarini, in vreme ce coregrafia poarta semnatura…