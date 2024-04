Stiri pe aceeasi tema

- Buzoianul Ovidiu Ionescu are o șansa mare de a se califica la Jocurile Olimpice de la Paris, impreuna cu Bernadette Szocs. Cei doi participa, incepand de joi, la turneul mondial de calificare de la Havirov, sperand sa obțina biletele pentru tabloul olimpic de la dublu mixt. Fiecare pereche prezenta…

- Rafael Nadal este asteptat sa participe la turneul ATP de la Monte Carlo (7-14 aprilie), inainte de o eventuala prezenta la Roland Garros in iunie, au anuntat organizatorii, marti, scrie AFP, potrivit Agerpres. "Nu stii niciodata ce va face, dar l-am vazut antrenandu-se cu staff-ul sau pe un teren…

- Bernadette Szocs (29 de ani), calificata la Jocurile Olimpice din 2024, a vorbit despre prezența la Paris și despre Simona Halep. Bernadette Szocs, numarul unu in clasamenul european, a fost prezenta joi la un eveniment la sediul Comitetului Olimpic Sportiv Roman. Jucatoarea de tenis de masa a vorbit…

- Echipa masculina a Romaniei s-a calificat in optimile Campionatului Mondial de tenis de masa pe echipe de la Busan (Coreea de Sud), dupa ce a invins reprezentativa Angliei, scor 3-0. Victoria din 16-imi a venit dupa meciurile caștigate de Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu și Darius Movileanu. Cele doua…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a obtinut a doua victorie, sambata, la Campionatul Mondial pe echipe din Coreea de Sud, dupa ce a invins Canada, scor 3-0. Romania a repetat scorul din debutul cu Suedia si a castigat cu Canada, scor 3-0, cu Elizabeta Samara, Bernadette Szocs si Adina Diaconu…

- Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia sunt componentele echipei Romaniei, care face parte din grupa a 7-a la Campionatul Mondial de la Busan (Coreea de Sud). Primul meci este impotriva Suediei, vineri, de la ora 10:00. Campionatul Mondial pe echipe vor fi…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs s-a calificat in semifinalele turneului Europa Top 16, de la Montreux (Elvetia). Principala favorita a competitiei, „Bernie” a dispus in optimi de portugheza Jieni Shao, scor 4-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-8, 11-8), iar in sferturi a trecut, la mare lupta,…

