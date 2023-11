Bernadette Szocs, cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania in acest moment, a pus pe pauza orice ar putea sa o distraga de la cel mai mare vis al ei, o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Frumoasa sportiva recunoaște ca muncește zilnci din greu, fara sa e abata de la un program strict! Bernadette Szocs are un final de an plin de competiții, iar sportivei ii sta gandul doar la tenisul de masa! Chiar daca 2023 a fost și este incarcat, ea nu vrea sa auda de vacanța! „Eu nu voi avea vacanța pentru ca la inceput de an voi avea foarte multe concursuri și vreau sa ma antrenez foarte…