- Funeraliile printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii si duce de Edinburgh, care a murit pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani, are loc la Capela St. George a Castelului Windsor. Ceremonia funerara, in direct, la TVR 1.

- Regina menționeaza in epistolele sale și discuțiile politice avute de ea cu lideri precum Bratianu și Sturdza, și faptul ca o parte a clasei politice romanești o considera bolnava de nervi. In 18 iulie 1892, ea scrie: „Este cu atat mai amar sa fiu exilata de acest popor, cand m-am chinuit ani și ani…

- Luna acesta, regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit va implini venerabila varsta de 95 ani. Aniversarea de anul acesta va fi una istorica, și nu chiar din cauza regulilor de pandemie. Experții regali susțin ca este foarte posibil ca regina Marii Britanii sa cedeze oficial puterea. Regina Elisabeta…

- In 1889, Elisabeta ii scrie cumnatului ei, Frederich, despre noua ei domnișoara de onoare, Elena Vacarescu, pe care o numea „mica poeta”. Noua favorita a reginei facea parte dintr-o familie de boieri ruinați. In 1888, ea primește propunerea de a deveni domnișoara de onoare și, la indemnul mamei sale,…

- Un baton de ciocolata vechi de 121 de ani, provenit dintr-un lot comandat de regina Victoria pentru soldatii britanici care luptau in Africa de Sud, a fost descoperit in ambalajul sau original in podul unui conac din Anglia, informeaza Reuters miercuri. Batonul de ciocolata a apartinut unui…

- Filmarile pentru lungmetrajul „Spencer” al lui Pablo Larrain, despre printesa Diana, incep in Marea Britanie, iar din distributie fac parte Kristen Stewart, in rolul protagonistei, si Jack Fathing, in rolul printului Charles, potrivit AGERPRES. Scris de Steve Knight, creatorul „Peaky Blinders”,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va beneficia nici in 2021 de traditionala parada militara organizata pentru a celebra aniversarea sa, intrucat ceremonia a fost anulata, pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham, citat de AFP.…

- Diana Frances Spencer s-a nascut la 1 iulie 1961 la Park House din Sandringham, o proprietate inchiriata pe proprietatea reginei. Familia Spencer face parte dintr-un lung șir de aristocrați și au fost aproape de familia regala britanica de zeci de ani. Bunica Dianei era o doamna in așteptarea reginei…