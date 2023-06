Stiri pe aceeasi tema

- Micuțul a cazut intr-un bazin cu apa aflat in curtea casei di nJena, județul Timiș. Polițiștii ajunși rapid la fața locului au inceput manevrele de resuscitare și, dupa ce l-au predat medicilor, copilul a fost readus intr-un final la viața.Copilul a fost preluat ulterior de elicopterul SMURD si dus…

- Ar trebui sa incepem prin a spune ca nu toate florile sunt comestibile, dar cele care sunt, pot oferi o explozie unica de aroma și culoare multor feluri de mancare, inclusiv salate, sosuri, bauturi și aperitive.

- Ce va face Rares Prisacariu cu premiul de la Romanii au talent? Gina Prisacariu, mama caștigatorului sezonului 13 Romanii au talent, a vorbit despre modul in care au ales sa investeasca marele premiu, dar și despre prioritațile pe care le vor seta in viitorul apropiat, informeaza romaniatv.net.Ce va…

- VIDEO| ”Taci și inghite” – reteta veche, transmisa din batrani, intr-o comuna din Apuseni: De unde vine denumirea și cum se prepara VIDEO| ”Taci și inghite” – reteta veche, transmisa din batrani, intr-o comuna din Apuseni: De unde vine denumirea și cum se prepara Emisiunea ”Sarea in bucate” produsa…

- Ca in fiecare an, romanii sarbatoresc ziua de 1 Mai cu mici si bere.Pentru va bucura pe deplin de aceasta sarbatoare, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului ANPC , Paul Anghel a transmis ca e bine sa tineti cont de urmatoarele recomandari: La cumpararea produselor…

- O femeie din Ramnicu Sarat a fost la un pas sa moara strivita sub roțile unui TIR, deși traversa strada regulamentar. A salvat-o instinctul de a se ghemui, in momentul in care a simțit ca este trasa sub cabina autotrenului. Aglomerația din trafic a facut ca mașina sa inainteze lent, victima avand șansa…

- Despre cazuri de persoane „certate” cu munca, dar care apeleaza la bunavoința oamenilor, prin metoda cerșetoriei, s-a vorbit in multe randuri, pe masura ce oamenii legii i-au prins și sancționat. De aceasta data, o astfel de poveste vine de la Alba Iulia, acolo unde, in parcarea unui supermarket, un…