BERD și UE sprijină fermele de microplante din România BERD și UE acorda sprijin Ultragreens, companie care cultiva microplante, potrivit unui comunicat al BERD. „In 2018, am proiectat propriul nostru sistem hidroponic de microgredere, numit Microsera, disponibil acum in Romania și Bulgaria”, spune Cristian Tudor, expertul care a pus bazele afacerii in 2014. „Acestea sunt versiuni mini de parcele de cultivare plasate langa raioanele de alimente și legume din supermarketuri, ajutand magazinele sa furnizeze produse proaspete clienților lor, ceea ce duce la creșterea vanzarilor și la reducerea costurilor de transport și a amprentei de carbon.” In 2022,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru fermierii romani. Combinatul chimic Azomureș Targu Mureș iși suspenda din nou producția de amoniac și ingrașaminte, in luna decembrie, din cauza lipsei „unui angajament strategic clar din partea autoritaților”. Nu este, insa, prima data cand se intampla acest lucru. De altfel,…

- Intrarea in lumea digitala a schimbat fundamental modul in care afacerile se conecteaza cu potențialii clienți. In acest peisaj, campaniile PPC (Pay-Per-Click) reprezinta o strategie esențiala, oferind un mecanism direct și masurabil pentru a atrage traficul și a crește vanzarile. Dar, cat de profitabil…

- CFR Calatori a decis sa anuleze duminica in total 21 de trenuri, șapte InterRegio și un Intercity care fac legatura intre București și Constanța, precum și mai multe trenuri Regio cu traseu intre București și Fetești, intre Urziceni și Slobozia Veche și intre Buzau și Constanța, informeaza Rador Radio…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, iși intensifica vizitele in Romania și in alte țari europene in tandem cu consolidarea discursului sau prezidențiabil in contextul in care in 2024 au loc patru randuri de alegeri, inclusiv prezidențiale. Cele mai recente sunt vineri, cand Geoana merge…

- Retailerul Kaufland, parte din grupul german Schwarz, anunța ca vrea sa mențina un ritm constant de expansiune, cu cel puțin 10 magazine deschise anual in țara noastra, iar pana in 2025 obiectivul este sa atinga pragul de 200 de magazine in Romania și Republica Moldova. Compania anunța ca a implinit…

- Cand vine vorba despre jocuri de noroc online, sloturile reprezinta una dintre cele mai populare opțiuni pentru jucatori. Exista o multitudine de platforme online care ofera sloturi, insa astazi ne vom concentra asupra a doua dintre cele mai populare jocuri de acest gen: Pragmatic Play și EGT. Ambele…

- Intr-o calatorie pe ruta Londra – București, un avion Wizz Air a fost nevoit sa aterizeze in Varna, Bulgaria, datorita condițiilor meteo nefavorabile. Incidentul s-a produs duminica seara atunci cand avionul a incercat de doua ori sa aterizeze in Romania, la București și Constanța, dar din cauza vremii…

- O drona ce transporta incarcatura exploziva a fost detonata astazi in Bulgaria dupa ce a cazut in Tiulenovo, o localitate turistica in nordul litoralului bulgar al Marii Negre. Din primele informatii drona avea aproximativ 3 metri lungime, iar incarcatura exploziva 50 60 cm. La fata locului a ajuns…