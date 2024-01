Stiri pe aceeasi tema

- Famalicao – Braga si Vizela – Sporting au fost meciurile serii din Liga Portugal. Ambele partide, din etapa a 18-a a campionatului lusitan, s-au vazut live, in AntenaPLAY. Sporting și-a marit avansul in fruntea campionatului, dupa victoria clara obținuta pe terenul celor de la Vizela! Viktor Gyokeres…

- Etapa a 17-a din Liga Portugal se vede LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Sporting a obtinut o victorie categorica pe terenul lui Chaves si s-a distantat la 4 puncte de Benfica si la 8 puncte de FC Porto. A pus presiune pe rivale. Alb-verzii au obtinut a patra victorie la rand. FC Porto – Braga este […] The…

- Pau – Nantes si Metz – Clermont au fost live video in AntenaPLAY. A fost spectacol total in Cupa Frantei. Primul meci transmis in AntenaPLAY a fost duelul dintre PAU si fosta echipa a lui Viorel Moldovan, Nantes. „Canarii” s-au impus cu 4-1. Partida dintre Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni,…

- Meciul Nacional – Braga, scorul 1-3, a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Braga a reusit sa obtina calificarea in semifinalele Cupei Ligii Portugaliei. Oaspetii au avut un start de meci perfect. Au marcat de trei ori in prima repriza, prin Moutinho (16), Niakate (24) si Horta (44). Jose Gomes…

- Estoril – Casa Pia 4-0, duelul din etapa a 11-a din Liga Portugal, s-a vazut in format live video, in AntenaPLAY. Partida a deschis etapa a 11-a din Liga Portugal, etapa care aduce un derby „de foc”. Benfica – Sporting se va juca duminica, de la ora 22:30, in direct in AntenaPLAY. Estoril – Casa […]…

- Chaves – Benfica 0-2, Famalicao – Gil Vicente 3-1 si Braga – Portimonense 6-1 au fost meciurile zilei in Liga Portugal. Meciurile au fost in AntenaPLAY. Benfica a deschis ziua si s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Chaves. Famalicao, echipa lui Alex Dobre, a facut instructie cu Gil Vicente, in timp…

- FC Porto – Estoril 0-1. Surpriza uriasa in Liga Portugal. FC Porto a pierdut pe teren propriu, in fata celor de la Estoril. Holgsrove a marcat singurul gol al partidei, cu o executie fabuloasa din lovitura libera. Meciul a fost live in AntenaPLAY. Porto a crezut ca va avea un meci usor cu Estoril si…

- Boavista – Sporting Lisabona 0-2 a fost live in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa cu numarul 9 a sezonului de Liga Portugal Singurul gol al primei reprize a fost marcat de Catamo, in minutul 37. Oaspeții au dat lovitura și in minutul 85, prin Goncalves. Dupa acest rezultat, Sporting este lider…