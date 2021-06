Stiri pe aceeasi tema

- Actrita braziliana Alice Braga a fost cooptata de cineastul Robert Rodriguez pentru juca in noul sau film "Hypnotic", un thriller care il va avea ca protagonist pe Ben Affleck, potrivit portalului Deadline citat de EFE, conform agerpres. Ben Affleck va juca rolul unui detectiv care vrea sa elucideze…

- Presa a tot speculat in ultima luna o impacare intre Jennifer Lopez și Ben Affleck. Iata insa ca teoria se confirma, iar ultima ipostaza in care au fost surprinși cei doi confirma din ce in ce mai mult relația. Dupa saptamani intregi de speculații, Jennifer Lopez și Ben Affleck nu se mai ascund. Lo…

- Din 2008 pana in 2009, Jennifer Dumitrașcu (19 ani) a jucat rolul Carinei in serialul TV romanesc „Ingerașii”. Producția a caror protagoniști au fost actorii Adela Popescu (34 de ani) și Ioan Isaiu (51 de ani) a inregistrat, la vremea aceea, audiențe-record. Cum arata acum Jennifer Dumitrașcu, Carina…

- Jennifer Lopez iși vede in continuare de viața, dupa desparțirea de Alex Rodriguez. Artista și-a propus chiar sa se vada mai des cu Ben Affleck, fostul ei logodnic de la inceputul anilor 2000. Cei doi s-au regasit dupa 18 ani la un concert, saptamana trecuta și s-au distrat „extraordinar”. Acum intenționeaza…

- La doua saptamani dupa despartirea de Alex Rodriguez, cu care a fost logodita doi ani, Jennifer Lopez a fost vazuta alaturi de Ben Affleck, iar zvonurile unei posibile relatii intre cei doi nu au intarziat sa apara. J LO, in varsta de 51 de ani, a fost vazuta in ultimele zile in compania lui…

- Lungmetrajul „Godzilla vs. Kong”, regizat de Adam Wingard, a ocupat pentru al treilea weekend consecutiv primul loc in box office-ul nord-american si a depasit la nivel mondial pragul de incasari de 390 de milioane de dolari, devenind cel mai de succes film de la Hollywood in mai mult de un an.

- Actorul danez Mads Mikkelsen, unul dintre cei mai apreciati actori in acest an datorita interpretarii sale din lungmetrajul "Another Round", va juca alaturi de Harrison Ford si Phoebe Waller-Bridge in cel de-al cincilea film al francizei cinematografice "Indiana Jones", relateaza EFE. Potrivit site-ului…

- Compania Cineworld isi va redeschide in luna aprilie cinematografele din Statele Unite si in luna mai pe cele din Marea Britanie, care vor putea astfel sa prezinte o serie de superproductii, inclusiv filmul "Godzilla vs. Kong", dupa ce salile de proiectii au ramas inchise perioade indelungate din…