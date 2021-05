Belleamy îşi declară iubirea în noul single! Belleamy lanseaza o noua piesa latino, cu influente afrobeat, produsa in studiourile On Music. Piesa anticipeaza un sezon de vara fierbinte care sa animeze fiecare ascultator, ducandu-l negresit, spre ritmurile vibrante de afrobeat! Aceasta este insotita si de un videoclip fresh si plin de energie, produs si realizat de catre Cristi Kamarad. „Ai, Ai, Ai” este cel mai nou single al ei, si se doreste a fi o piesa de vara care sa devina un “accesoriu” indispensabil, atat pentru ascultatorii de gen, cat si pentru posturile de radio! Belleamy nu este la prima aparitie, ea avand numeroase piese lansate… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd si Ariana Grande ocupa pe primul loc in clasamentul Billboard Hot 100 cu remix-ul piesei „Save Your Tears”. Piesa originala „Save Your Tears” a fost lansata in 2020, ca parte a albumului „After Hours”, iar saptamana trecuta ocupa pozitia a sasea in topul american al single-urilor.…

- Anul acesta solicita sunete și imnuri care sa ne scoata pe toți din blocaj și sa ne catapulteze direct pe ringul de dans, iar cel mai recent single „The Best” al lui Hook N Sling cu Galantis și Karen Harding face exact asta! Piesa are ingredientele necesare pentru a zgudui topurile in 2021 și este gata…

- Una dintre cele mai de succes artiste din Romania și un model pentru mulți tineri, Alina Eremia, lanseaza un nou single, Dependența mea. Piesa vorbește despre dependențe și atașarea fiecarui om de activitați sau lucruri care pot fi considerate superficiale. Din dorința de a ramane in permanența conectați…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul, de data aceasta in colaborare cu Denitia, un artist indie pop din New York. Piesa a fost compusa de Denitia Odigie, Luisa Ionela Luca și de Vanotek.Videoclipul a fost filmat in New York de David Mogan și Hugo Faraco și...…

- Dragalașa de Alessiah lanseaza prima melodie din acest an – „Darling” și este pregatita sa cucereasca publicul prin imaginea de „sweetheart” și vibe-ul fresh al videoclipului.Culori aprinse, o melodie cu un ritm uptempo, energica și perfecta pentru a intra in mood-ul de petrecere, piesa „Darling” este…

- “Povestea unui naufragiat este o piesa pe care am scris-o inaintea piesei Insula, acestea doua fiind legate intre ele ca și concept și poveste. Este o piesa in stilul clasic The Motans. Știu ca de obicei in comunicare artiștii și compozitorii iubesc sa spuna despre ce e piesa, ei bine, eu nu sunt un…

- Iubirea este una dintre ultimele ghicitori nerezolvate, pentru care ne confruntam mereu cu noi intrebari. Este un mister etern pe care Michele Morrone incearca sa-l desluseasca. Fie ca joaca rolul principal in filmul “365 Days”, fie ca este un muzician de renume international, asa cum a demonstrat anul…

- Maroon 5 lanseaza single-ul „Beautiful Mistakes”, in colaborare cu Megan Thee Stallion. Pana in prezent, Maroon 5 a primit trei trofee Grammy, a vandut peste 75 milioane de unitati pentru albumele lansate si peste 400 milioane in ceea ce priveste single-urile. Muzica lansata a fost premiata si cu numeroase…