- Toti cei 110 parlamentari alesi la scrutinul legislativ din Belarus reprezinta partide favorabile presedintelui Aleksandr Lukasenko, conform rezultatelor facute publice luni, opozitia pierzand cele doua mandate pe care le avea pana acum, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- In Belarus au loc duminica alegeri parlamentare, considerate un barometru de putere pentru presedintele Aleksandr Lukasenko, care conduce tara de un sfert de secol si vizeaza un nou mandat anul viitor, relateaza AFP si dpa. Cetatenii cu drept de vot ii vor desemna pe cei 110 deputati in cadrul unui…

- Curtea Constituționala a validat mandatele noilor deputati alesi in cele patru circumscriptii uninominale, care au caștigat in cadrul alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie.Amintim ca in circumscripția uninominala nr.

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a remizat duminica, in deplasare, cu formatia poloneza, scor 26-26 (12-13), in cea de-a cincea partida din Grupa D a Ligii Campionilor.Principalii marcatori ai meciului au fost Mindegia 7 goluri, pentru Wisla, respectiv Negru 5 reusite,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a aprobat, printr-o hotarare, inca 270 de secții de votare in strainatate pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, potrivit unui comuniat al instituției. Inființarea celor 270 de secții de votare a fost facuta de catre AEP la propunerea misiunilor diplomatice…

- Dupa victoria, 2 1, cu Poli Iasi, FC Viitorul a acumulat 21 de puncte si a egalat liderul Ligii 1, CFR Cluj, echipa constanteana fiind a doua in ierarhie, la trei lungimi in fata celei de a treia clasate, U Craiova. Constantenii au inscris 25 de goluri in zece meciuri, ceea ce inseamna o medie de 2,5…

- 'Nu s-a schimbat nimic. (...) Problema nu este cum vom vota noi, problema este daca va aparea motiunea de cenzura, ca oricum este o intarziere de trei saptamani. Acum trei saptamani trebuia depusa motiunea de cenzura, motiune anuntata in august, imediat dupa ce ALDE a iesit de la guvernare si inca…

- PSD continua procesul de destructurare a ALDE. Presedintele formatiunii, Viorica Dancila, le propune nemultumitilor din ALDE lista comuna la parlamentarele din toamna anului viitor, in schimbul sustinerii actualei Puteri, in Legislativ. Dancila, oferta pentru cei din ALDE: Lista comuna la parlamentare,…