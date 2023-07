Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA) a aprobat planul Guvernului japonez de a se debarasa – dupa tratare si diluare – aproximativ 1,33 de milioane de tone de apa contaminata, depozitata in instalatie care a condus la saturatia centralei devastate de o tripla catastrofa – cutremur-tsunami- accident nuclear – la 11 martier 2011. Japan is set to win approval to discharge more than a 1,000,000 cubic meters of treated water from the Fukushima nuclear disaster site into the Pacific Ocean. And China’s not happy — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) Deversarea urmeaza sa inceapa in aceasta vara,…