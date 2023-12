Stiri pe aceeasi tema

- O vreme neobisnuit de rece si viscole au lovit nord-estul Chinei luni, ducand la reprogramarea a sute de zboruri si la inchiderea scolilor, in timp ce mai multe orase au emis alerte de vreme severa si au avertizat locuitorii sa ramana in case, transmite Reuters, citata de Agerpres.

Zboruri perturbate de viscol si scoli inchise in nord-estul Chinei. 8 persoane au murit in furtuni de zapada in MongoliaO vreme neobisnuit de rece si viscole au lovit nord-estul Chinei luni, ducand la reprogramarea a sute de zboruri si la inchiderea scolilor, in timp ce mai multe orase au emis alerte…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuna, valabile in zone din judetele Constanta, Tulcea, Braila, Galati si Ialomita.

- Furtuna Ciaran a lovit astazi nordul Europei cu vinturi puternice și ploi torențiale, forțind inchiderea aeroporturilor, traficului feroviar și a feriboturilor, precum și a școlilor. Franța, Olanda, Marea Britanie și Irlanda sint afectate de furtuni puternice. Furtuna Ciaran denumita „bomba meteorologica"…

- Capitala Chinei a inregistrat in aceste zile cele mai ridicate temperaturi pentru un sfirsit de luna octombrie de la inceputul masuratorilor sale meteorologice, a anuntat joi Primaria din Beijing, dupa ce mai multe recorduri de caldura au fost doborite in vara acestui an, informeaza AFP. Intr-o vreme…

- Dupa caldura neobișnuita, fenomenele extreme pun stapanire pe Romania. Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de instabilitate accentuata, valabile pentru mai multe județe din vestul țarii.

- Mai multe strazi din Cluj-Napoca au fost inudate, gurile de canal fiind dislocate de apa care ieșea cu presiune din sitemul de canalizare al orașului. Au fost raportate mai multe locuințe inundate, o explozie a unei țevi de gaz urmata de incendiu, dar nu exista victime.

- Vremea devine in general instabila, iar temperaturile incep sa scada. Chiar și așa, acestea raman neobișnuit de ridicate pentru data din calendar. Meteorologii anunța averse, descarcari electrice și izolat condiții de grindina in majoritatea regiunilor.