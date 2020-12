Stiri pe aceeasi tema

- Germania se pregatește sa intre de miercuri in cea mai severa forma de carantina. In landul Saxonia, cel mai afectat de valul al doilea al pandemiei, au intrat in vigoare de luni masurile care inchid totul, inclusiv școlile.

- Germania cere o decizie rapida in privința versiunii digitale a euro. Cum ar funcționa moneda virtuala europeana Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a declarat vineri ca europenii ar trebui sa depuna eforturi sustinute pentru a veni cu o solutie la platile digitale, deoarece exista o cerere imensa…

- La mai multe sectii de votare organizate in Belgia, Franta, Marea Britanie, Germania, Italia, Irlanda si Romania s-au format cozi, care in unele cazuri depasesc o suta de alegatori. Votantii, aflati peste hotare, sunt indemnati sa documenteze inainte de a porni la vot, transmite IPN.

- Belgia, Germania și Grecia vor face acest pas de luni și timp de o luna și jumatate iși vor suspenda toate activitațile neesențiale. In plus, se va restrictiona drastic libertatea de mișcare a oamenilor.

- Europa se pregatește de inevitabil: un nou lockdown. Vezi cum arata noile restricții și ce state europene se mai pregatesc sa inaspreasca masurile anti-COVID Franța intra in lockdown vineri, Germania, luni. Cum arata noile restricții și ce state europene se mai pregatesc sa inaspreasca masurile anti-COVID…

- Europa revine încetul cu încetul la carantina totala. Prima țara europeana care a trecut de la un milion de cazuri, Spania, este la un pas de a instaura din nou carantina totala. Franța a depașit și ea acest prag psihologic, în timp ce în…

- Un Brexit fara acord ar putea costa exporturile europene din 2021 pana la 33 miliarde de euro, fața de doar 18 miliarde in cazul plecarii “ordonate” a Regatului Unit din Uniunea Europeana, arata un studiu elaborat de societatea financiara franceza Euler Hermes, citat de “Le Figaro”. In cazul unui “hard…

- Banca Centrala Europeana a anuntat vineri, 2 octombrie 2020, ca va incepe sa experimenteze o versiune digitala a monedei euro. In paralel va organiza o consultare publica inainte de a introduce aceasta tehnologie. "Moneda euro apartine europenilor, iar misiunea noastra este de a fi gardianul…