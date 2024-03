Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana a lasat joi ratele dobanzilor neschimbate deoarece perspectivele economice slabe ale zonei euro nu au reușit sa convinga boardul BCE ca presiunile prețurilor (mai ales cele din zona serviciilor) vor inceta.

- Inflația a scazut din nou in Germania in februarie. Prețurile de consum au crescut doar cu 2,5% fața de aceeași luna a anului trecut, dupa cum Biroul Federal de Statistica a anunțat joi, intr-o prima estimare. In ianuarie, rata inflatiei a scazut la 2,9 la suta. Economiștii chestionați de agenția de…

- Inflația a scazut mai puțin decat se aștepta in februarie, deoarece creșterea mai rapida a prețurilor la energie a compensat o incetinire a costurilor alimentelor, reducand speranțele ca Banca Centrala Europeana va reduce in curand ratele dobanzilor. Masurile de subvenționare a energiei sunt in curs…

- Un proiect inovativ realizat de o echipa de cercetare din Universitatea Politehnica Timișoara, care ar putea revoluționa transportul in comun, prin folosirea supercondensatoarelor in mijloacele de transport in comun, cu posibilitatea incarcarii rapide, in cateva secunde, in stații, a fost recent premiat…

- Prognoza interimara de iarna a Comisiei Europene revizuieste cresterea atat in UE, cat si in zona euro, la 0,5% in 2023, de la avansul de 0,6% anticipat in prognoza de toamna. Pentru 2024, estimarile au fost reduse la 0,9% (de la 1,3%) in UE si 0,8% (de la 12%) in zona euro. In 2025, Comisia se asteapta…

- Investitorii privesc cu incredere spre anul 2024, așteptandu-se la un an și mai bun decat 2023, deoarece inflația se afla pe un trend descendent, iar rate mai mici ale dobanzilor se intrevad, in sfarșit, la orizont. In ultima sa ședința, Rezerva Federala a SUA a anunțat ca a terminat cu creșterile de…

- Inflatia din Germania a revenit in luna decembrie, spulberand sperantele ca Banca Centrala Europeana va incepe scaderea dobanzii de politca monetara, scrie FT. Inflatia din cea mai mare economie a europeana a atins 3,8% in luna decembrie, fata de 2,3% in noimebrie, pe o baza anuala. Reducerea subventiilor…

- Benzina se va scumpi cu 29 bani/l, iar motorina cu 26 bani/l in prima zi a anului viitor, in urma deciziei Guvernului de a actualiza nivelul accizelor cu rata inflatiei, urmand ca o majorare cu alti 43 bani/l de benzina si 40 bani/l de motorina sa aiba loc si incepand cu 1 iulie 2024. In total, scumpirea…