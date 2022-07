BBC a urmărit prin GPS: Cine fură cerealele Ucrainei Rusia continua sa fure cereale din Ucraina, constata Il Fatto Quotidiano, detaliind ca BBC a urmarit prin GPS și pe baza unor imagini prin satelit traseul camioanelor de la silozurile ucrainene. GTps-ul BBC a urmarit pana la porturile din care incarcaturile sunt expediate mai departe de Rusia și a constatat ca Moscova fura fara echivoc, pentru consum propriu sau pentru revanzare, graul produs in țara pe care a invadat-o. De altfel, duminica, la intrarea in stramtoarea Bosfor, autoritațile vamale turcești au reținut o nava ruseasca suspectata ca transporta cereale ucrainene furate, a anunțat BBC.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

