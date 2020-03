Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD din Sanandrei, Claudiu Coman, a fost prezentat oficial drept candidat PNL, scrie vineri presa locala. In jurul edilului au aparut mai multe controverse in ultimii ani. Una din ele - presa a scris ca unele dintre lucrarile de reabilitare a comunei au fost facturate pe o firma la care…

- Un fake news este raspandit in comuna Șoimuș. Rauvoitorii susțin ca au fost majorate taxele și impozitele locale. Primarul comunei Șoimuș, Mihai Gabriel Irimie, ii contrazice cu vehemența pe cei care raspandesc informații false. ”Unii impraștie prin comuna o știre falsa cum ca anul acesta…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) a semnat luni contractul de finantare in valoare de 17,6 milioane de lei pentru construirea unei sectii de Psihiatrie pentru Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia.

- Un primar PSD din județul Timiș le-a transmis colegilor sai ca social-democrații au crezut ca prin marirea salariilor și pensiilor toata lumea ”va sta sluga” în fața lor, dar, a subliniat el, oamenii ”nu mai pot fi manipulați de catre baronii locali”. ”Am crezut…

- In comuna Dumitrești, a avut loc ieri inaugurarea Caminului Cultural „Alexandru Dobrescu“, construit in anul 1980, care a fost reabilitat in intregime, devenind astfel una din cele mai frumoase și reprezentative cladiri din comuna. Investiția de 1,3 milioane lei fara TVA pentru reabilitarea Caminului…

- Casa de Cultura „Avram Iancu” din orașul Campeni va intra, din nou, intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Continuarea lucrarilor incepute in urma cu aproximativ 5 ani, intrerupte in urma falimentului constructorului, se va face printr-un proiect de peste 4 milioane de lei, fara TVA, finanțat…

- Cinematograful "Pescarus" din Mangalia va fi reabilitat si modernizat, in baza unui proiect finantat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii. Recent, ministrul de resort a inclus cinematograful din sudul litoralului pe lista de sinteza a…

- Unitatile scolare din comuna Darmanesti au beneficiat si anul acesta de investitii importante pentru modernizare. Primarul din Darmanesti, Danut Chidovet, a declarat ca inca de la preluarea acestei functii o prioritate a sa a constituit-o asigurarea celor mai bune conditii in scolile si gradinitele…