Bătălie acerbă pentru prima poziție în clasamentul golgheterilor UEFA Champions League Robert Lewandowski si Mohamed Salah l-au egalat pe Erling Haaland in fruntea clasamentului golgheterilor UEFA Champions League, dupa partidele disputate seara trecuta, in care au marcat doua, respectiv trei goluri.Polonezul a inscris doua dintre cele trei goluri ale Barcelonei pe Camp Nou, in meciul terminat la egalitate, 3-3, cu Inter. De cealalta parte, egipteanul a reusit un hat-trick pentru Liverpool in meciul castigat cu 7-1 pe terenul echipei Glasgow Rangers. Nou record in Champions League Salah a realizat aceasta performanta in sase minute si 12 secunde, stabilind un nou record pentru cel… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City, Chelsea si Borussia Dortmund au obtinut victorii clare, miercuri, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Manchester City a surclasat-o pe FC Copenhaga cu 5-0, norvegianul Haaland reusind o dubla. Riyad Mahrez si Julian Alvarez au mai inscris pentru ”cetateni”, lista…

- Runda a 3-a din Grupa D a Ligii Campionilor nu a simplificat situatia din clasament. Astfel, Olympique Marseille s-a impus pe teren propriu, cu 4-1, in fata formatiei Sporting Lisabona, dar gruparea portugheza nu a pierdut fotoliul de lider. Au marcat Sanchez (’13), Harit (’16), Balerdi (’28) si Mbemba…

- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…

- Marti, 6 septembrie: Grupa E:ora 19.45: Dinamo Zagreb – Chelsea,ora 22.00: Salzburg – AC Milan. Grupa F:ora 22.00: Celtic – Real Madrid ,ora 22.00: RB Leipzig – Shakhtar. Grupa G:ora 19.45: Dortmund – FC Copenhaga,ora 22.00: Sevilla – Manchester City. Grupa H:ora 22.00: Benfica – Maccabi Haifa,ora 22.00:…

- Andrei Burca (29 de ani), fundașul central de la CFR Cluj, a fost dorit in aceasta vara de Maccabi Haifa, echipa calificata in grupele Champions League. Dupa ce l-a vandut pe fostul jucator de la FCSB, Bogdan Planic (30 de ani), la Shabab Al Ahly, in Dubai, Maccabi Haifa a luat sub forma de imprumut…

- Richarlison (25 de ani), atacantul lui Tottenham, a fost criticat de Dietmar Hamann (49 de ani), fost jucator la Bayern și Liverpool, pentru jongleriile din victoria cu Nottingham Forest (2-0). In meciul lui Tottenham de pe City Ground, cu Forest, Richarlison a starnit furia publicului. El a prelut…

- Glasgow Rangers, FC Copenhaga si Dinamo Zagreb s-au calificat, miercuri, in grupele Ligii Campionilor. Rangers, echipa la care este legitimat Ianis Hagi, s-a impus cu scorul de 1-0 in meciul retur cu PSV Eindhoven, in deplasare, dupa ce in tur a fost 2-2. ⏰ RESULTS ⏰ ???? Rangers back in the group stage…

- Juventus e aproape sa-l ia pe Roberto Firmino (30 de ani), brazilianul de la Liverpool, ca alternativa la Alvaro Morata (29 de ani) și au acord cu Leandro Paredes (28 de ani), mijlocașul lui PSG, pentru a suplini absența accidentatului Paul Pogba (29 de ani). Mercato e intr-o continua efervescența la…