Ministrul de interne australian, Mike Pezzullo, a avertizat ca "bat tobele razboiului", intr-un mesaj transmis de ziua nationala de comemorare a celor morti in conflicte, Anzac, si pe fondul cresterii tensiunilor in regiunea Indo-Pacific, relateaza marti dpa si Reuters, citand presa locala. "Intr-o lume a tensiunilor si fricii continue, tobele razboiului bat uneori slab si departe, alteori mai tare si tot mai aproape", a spus Pezzullo. "Astazi, natiuni libere aud din nou batand tobele razboiului si observa cu ingrijorare militarizarea unor probleme despre care pana in anii recenti nu credeam ca…