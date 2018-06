Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad intentioneaza sa efectueze o vizita in Coreea de Nord pentru a se intalni cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong Un, informeaza agentia nord-coreeana de stiri KCNA, citata de agentia de stiri Reuters.

- Administratia de la Phenian a reluat atacurile verbale la adresa Washingtonului și avertizeaza ca “presiunile si amenintarile” presedintelui SUA, Donald Trump, risca sa afecteze eforturile de normalizare a relației dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud. “Statele Unite provoaca in mod deliberat Coreea…

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie sunt interesate doar sa inlature Administratia legitima din Siria si sa izoleze Rusia, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, avertizand ca observa “pregatiri militare periculoase” pentru o agresiune ilegala asupra unui stat suveran. “Continuam…

- Instinctele de negociator feroce ale președintelui miliardar al Americii, Donald Trump, agita mapamondul. Ataca sau nu ataca SUA, Siria? Ce caștiga șeful de la Casa Alba, prin fluturarea ambigua a unei amenințari directe, cu bombe teleghidate americane? Prin mesajul sau țafnos, Trump și-a obligat adversarii,…

- Statele Unite ale Americii au condamnat duminica loviturile fortelor siriene impotriva ultimului grup rebel din estul Ghouta, in apropiere de Damasc, si au estimat ca Rusia poarta responsabilitatea pentru acest atac, intrucat sprijina pe deplin regimul presedintelui Bashar al-Assad, scrie AGERPRES,…

- Victoria categorica a lui Vladimir Putin, asteptata duminica, il va mentine pe cel mai puternic om din Rusia la conducerea tarii pana in anul 2024, intr-un moment in care liderul de la Kremlin si-a adus tara in prim-planul scenei internationale in ultimii ani, cu pretul unor tensiuni cu Occidentul fara…