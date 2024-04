Stiri pe aceeasi tema

- Baronul PSD Ionel Arsene incearca sa scape de extradarea in Romania. Dupa tentativa de suicid, i-a spus psihologului ca nu mai are chef de petreceri, dans și divertisment social din cauza stresului la care ar fi supus. Condamnat la 6 ani și 8 luni pentru corupție, acesta a mai marturisit ca este speriat…

- Baronul PSD de Tulcea, Horia Teodorescu, va candida pentru un al patrulea mandat de președinte al Consiliului Județean Tulcea, insa in tandem cu actualul primar PSD de la Jurilovca, Eugen Ion.Pentru ca Horia Teodorescu a fost anchetat de Parchetul European pe motiv ca a cheltuit in alte scopuri banii…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat, luni, ca procedura in cazul fugarului Ionel Arsene, care de executat o pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani și 8 luni pentru trafic de influența, se apropie de final, deși fostul baron PSD de Neamț, fugit in Italia, invoca motive medicale pentru a amana extradarea…

- Procedura in cazul fugarului Arsene se apropie de final, spune, luni, ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Ea afirma ca Ionel Arsene a invocat ca are depresie și ca exista un risc ridicat de suicid daca ar fi incancerat in penitenciarele din Romania.

- Procuratura Generala din Munchen a inițiat extradarea din Germania a fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru corupție. Acesta a fugit in Germania in noiembrie 2023. Miercuri, Parchetul General din Munchen a inițiat extradarea catre Romania a fostului…

- Deși n-a mai venit in Romania, dupa ce a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru fapte de corupție , Sorin Oprescu va beneficia din nou de o pensie marita, de fost senator. Decizia instanței vine dupa ce 95 de foști aleși au dat in judecata Senatul și Camera Deputaților, solicitand repunerea…

- Palatul din Aleea Alexandru nr. 1, pe care Gigi Becali a platit suma de 7 milioane de euro in urma cu aproape doua decenii, ascunde secrete incredibile. Sub el s-ar afla un tunel misterios, al carui capat nu este cunoscut. Copie fidela a Palatului Biron din Paris (actualul Muzeu Rodin), construcția…