Băsescu, declarație surprinzătoare: ”După mandatul ăstă îmi închei activitatea politică” Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat joi ca la finalul mandatului de senator isi incheie activitatea politica si ca partidele de dreapta ar trebui sa mearga la alegerile europarlamentare pe o lista comuna.



"M-as referi la europarlamentare, care vor fi un dezastru pentru partidele de dreapta daca nu se gaseste o solutie politica, pentru ca vom merge fiecare cu resursele lui, incercand unii, cum e PMP, sa obtina un rezultat mai bun decat la alegerile trecute. (...) Fiecare va incerca sa obtina ceva mai mult decat data trecuta, insa europarlamentarele vor fi un test… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

