A fost o perioada in care fostul președinte intrase in amorțire. Nu-i mai auzeai glasul pe nicaieri. O singura data a ieșit la suprafața, sa ne spuna cat e de suparat ca fiica lui cea mare, Ioana, a fost condamnata, de parca pe noi ne interesa asta. Realizatorul tv intrerupe orice dialog cu „Breaking news. […] The post Basescu a prins din nou glas first appeared on Ziarul National .