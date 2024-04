Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul anilor, in apropierea localitații clujeane Jucu au avut loc zeci de acidente, unele soldate cu decese. Cauza principala pentru multe dintre ele fiind viteza șoferului. Unii șoferi depașesc astfel cu mult limita permisa și iși pun in pericol viața, dar și pe cea a celorlalți participanți…

- De-a lungul anilor, in apropierea localitații clujeane Jucu au avut loc zeci de acidente, unele soldate cu decese. Cauza principala pentru multe dintre ele fiind viteza șoferului. Unii șoferi depașesc astfel cu mult limita permisa și iși pun in pericol viața dar și pe cea a celorlalți participanți la…

- O fata de 13 ani din Giurgiu a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiata de un tanar din București, cu 7 ani mai mare. La scurt timp de la comiterea faptei, suspectul a fost prins de polițiști și a fost dus la audieri, scrie news.ro.

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru acuzatia ca si-ar fi ucis bunicul, in varsta de 72 de ani, aplicandu-i mai multe lovituri cu un corp dur, in zona capului, in apartamentul in care locuiau impreuna, din Zalau, transmite Agerpres.

- Un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat de tentativa de omor, dupa ce in toamna anului trecut a atacat doi barbați pe strada, la Timișoara, a fost prins cateva luni mai tarziu de polițiști. Maine, 14 martie, el va fi prezentat magistraților pentru dispunerea unei masuri preventive.

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Candești, s-a ales cu un dosar penal, dupa ce a fost prins ca deținea zeci de kilograme de articole pirotehnice pe care voia sa le vanda. Oamenii legii au descoperit artificiile și petardele in casa barbatului de pe Valea Damboviței. „La data de 5 martie a.c.,…

- Un tanar a fost depistat cu obiecte periculoase intr-o sala de jocuri de noroc. Polițiști din cadrul Serviciul de Investigații Criminale Gorj au identificat in incinta unui local, cu punct de lucru in municipiul Targu Jiu, cu obiect de activitate jocuri de noroc, un barbat de 41 de ani, din municipiu.…

- In continuarea cercetarilor privind sustragerea la data de 03.11.2023 a unui vehicul aflat in patrimoniul unei societați comerciale din orașul Gura Humorului, in urma activitaților specifice desfașurate in cadrul acțiunii ,,Blocada” organizata la nivelul Poliției Orașului Gura Humorului, la 26.01.2024…