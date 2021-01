Stiri pe aceeasi tema

- CSU Sibiu i-a invins marti, in grupa D a FIBA Europe Cup, la baschet masculin, pe bulgarii de la Balkan Botevgrad, cu scorul de 88-75(53-41). In aceași grupa mai participa și CSM Oradea și Besiktas Istanbul, intr-un turneu gazduit de capitala turca, anunța MEDIAFAX. Prima runda a grupei D,…

- Campioana Romaniei CSM Oradea și vicecampioana CSU Sibiu joaca in aceste zile la Istanbul in grupele FIBA Europe Cup! Superbet ramane cel mai mare fan al baschetului dintre numele mari din industria pariurilor sportive și ofera cote marite, pariuri live și cash out pentru meciurile echipelor romanești. Deschide…

- CSU Sibiu si-a consolidat pozitia de lider al Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a obtinut a opta sa victorie in acest campionat, 98-78 cu CS Municipal Targu Jiu, joi, pe teren propriu, potrivit Agerpres. Cei mai buni de la sibieni, aflati la a cincea victorie consecutiva, au fost…

- BC CSU Sibiu s-a impus in derby-ul cu CSM CSU Oradea, scor 91-87 (19-24, 26-14, 33-22, 13-27), marti seara, pe teren propriu, in Liga Nationala de baschet masculin. Sibienii au reusit sa castige in ciuda unui ultim sfert adjudecat clar de oradeni, cu 27-13. Marquis Ralondo Addison a fost MVP-ul invingatorilor,…

- FC Arges Pitesti a reusit o victorie dramatica in fata echipei CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 83-82 (27-18, 14-23, 18-20, 24-21), miercuri, la Sibiu, in Liga Nationala de baschet masculin. Dinamo avea 82-77 cu 30 de secunde inainte de final si parea ca se indreapta spre a doua victorie in acest debut…

- Echipele de baschet masculin CSM Oradea si CSU Sibiu vor avea inca o adversara in grupa D a FIBA Europe Cup, dupa ce forul continental a decis comasarea grupelor, dupa dizolvarea uneia, din cauza situatiei pandemice. Meciurile se vor juca din ianuarie 2021, in format turnee, anunța news.ro. CSM…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, FC Arges Pitesti, SCM U Craiova, CSM CSU Oradea, CSA Steaua Bucuresti, CSU Sibiu, CSO Voluntari si CS SCM Timisoara s-au calificat la turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa incheierea meciurilor din grupele preliminare. U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…

- SCM U Craiova a devenit prima echipa calificata la turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa ce a bifat, marti, a treia sa victorie in Grupa preliminara B. SCM U Craiova a dispus de CSM VSKC Miercurea Ciuc cu 73-53, avand cel mai bun jucator in Dragos Andrei Diculescu, 18 puncte, 5…