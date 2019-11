Barna, despre anticipate: Alianta USR PLUS va participa la orice formula guvernamentala hotarata sa faca reforme

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, face un apel, joi, la noua conducere a PSD sa sustina ideea alegerilor anticipate, afirmand ca „ambiguitatea nu serveste nimanui”. Barna a salutat si ultimele declaratii ale sefului statului referitoare la sustinerea alegerilor anticipate si anunta ca Alianta USR-PLUS va participa…

- Liderul USR, Dan Barna, l-a felicitat, duminica seara, pe Klaus Iohannis pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale si i-a cerut sa demareze imediat consultarile pentru demararea alegerilor anticipate. ”Este momentul sa trimitem PSD in istorie”, a afirmat Barna.

- Copresedintii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au declarat luni ca sustin in continuare necesitatea ca in Romania sa fie organizate alegeri parlamentare anticipate."Daca vom avea un an de zile guvernare PNL, cu PSD atacandu-i legitim, ca vor fi in opozitie, ne vom trezi la…

- Candidatul USR la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat, miercuri, la Roman, ca viitorul guvern trebuie sa isi asume organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Liderul USR a spus ca zilele viitoare, cand va reveni in Bucuresti, se va intalni cu premierul desemnat Ludovic…

- Prezidențiabilul USR-PLUS Dan Barna și-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Alianța a strans aproape 400.000 de semnaturi. Liderul USR a susținut ca Romania are nevoie de o schimbare.„Depunem astazi aproape 400.000 de semnaturi. Romania…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca alianta USR-PLUS poate intra la guvernare doar in conditiile unei majoritati parlamentare care sa sustina reformele de care Romania are nevoie. "Alianta USR...

- Dan Barna a declarat, luni, ca Alianta USR-PLUS cere din nou partidelor si presedintelui Klaus Iohannis sa sprijine un acord politic in vederea organizarii alegerilor anticipate, imediat dupa alegerile prezidentiale. Liderul USR ca isi asuma obiectivul alegerilor anticipate si cere Guvernului Dancila…

- Alianta USR-PLUS a iesit, luni, prin vocea celor doi lideri, Dan Barna si Dacian Ciolos, cu anuntul privind sustinerea variantei alegerilor anticipate, imediat dupa prezidentiale si cere un acord al partidelor, in acest sens. Presedintele USR, Dan Barna, a declarat intr-o conferinta de presa ca alianta…