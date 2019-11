Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna reacționeaza dur dupa ce fostul președinte Traian Basescu a acuzat USR ca este un partid neomarxist. Barna il sfatuiște pe Basescu sa ramana „in barca lui”„Pentru un domn care se plangea ipocrit prin 2004 ca țara are de ales intre doi comuniști, dl Traian Basescu are un tupeu special…

- Organizatia Judeteana ALDE a anuntat joi seara ca a chemat în judecata Facebook, la Judecatoria Sibiu, acuzând faptul ca aduce prejudicii campaniei electorale a candidatului la Presedintie Mircea Diaconu prin blocarea paginii de socializare a formatiunii politice, informeaza Agerpres. "Organizatia…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat ca sondajul intern facut de USR in perspectiva alegerilor prezindențiale și aparut in presa reprezinta o manipulare ”in stil PSD”. Tomac susține ca Theodor Paleologu este singurul candidat aflat in creștere, in pofida faptului ca in sondajul USR ar figura sub…

- „Vi se pare nedrept, dle. Dan Barna? Va ințeleg perfect. Nedrept a fost si pentru victimele colaterale ale campaniei de ura pe care ați dus-o atația ani, intenționat sau nu. Nedrept a fost pentru parinții care, brusc, s-au vazut ironizați gros sau chiar agresați verbal de copiii pe care i-au crescut,…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale sustine, într-o filmare postata pe Facebook, ca lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva este functional, dar Guvernul PSD refuza sa îl dea în folosinta.

- Liderul USR, Dan Barna, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerile de ministri facute de Viorica dancila si sa puna ”capat acestui targ de parlamentari si de ministri”.”Domnule presedinte Iohannis, respingeti propunerile de astazi ale premierului Viorica Dancila si puneti…

- "Vladimir Putin a fost primit ca un adevarat "prieten" de Emmanuel Macron", scrie Victor Ponta pe Facebook "Dar - se stie cum spun francezii : « Les amis de mes amis sont mes amis »/ adica Dacian Ciolos ( care zice ca e "prieten" cu Macron ) este prietenul lui Putin! Si cum Ciolos este "prieten"…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca desemnarea de catre PSD a Danei Girbovan in Guvern reprezinta "un semnal extrem de ingrijorator ca PSD va relua eforturile de a-si subordona Justitia". "Ii cer presedintelui Iohannis sa nu accepte aceasta numire si sa foloseasca toate parghiile pe care functia…