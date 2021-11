Stiri pe aceeasi tema

- Al Sadd a anunțat oficial desparțirea de Xavi Hernandez (41 de ani), tehnician ce va urma sa ajunga pe banca Barcelonei. Xavi s-a desparțit oficial vineri de Al Sadd și urmeaza sa semneze contractul cu FC Bracelona. Anunțul a fost facut chiar de qatarezi, care anunța ca spaniolii au platit clauza de…

- Xavi Hernandez, antrenor la clubul arab Al Sadd, este foarte aproape de revenirea pe Camp Nou. Barcelona va accepta chiar sa plateasca contravaloarea clauzei de reziliere pentru a-l aduce pe tehnician. O delegatie a clubului FC Barcelona a sosit miercuri seara la Doha, pentru a-i convinge pe…

- FC Barcelona a prezentat imagini pe canalul personal de YouTube cu noua arena, Camp Nou urmând sa suporte modificari importante în urmatoarele sezoane.Pe lânga Camp Nou, o noua "haina" va primi și Palau Blaugrana, sala multifuncționala care se afla în vecinatatea…

- Andy Murray a povestit cum și-a pierdut verigheta la Indian Wells, fostul lider ATP facând un apel în social media pentru a putea fi ajutat sa o recupereze. Întreg episodul pare unul dintr-o comedie de la Hollywood. "Stiu, sunt un idiot si privind în urma pare o…

- În august, președintele Barcelonei, Joan Laporta, a dezvaluit o parte dintre probleme financiare existente, discutând datorii de aproximativ 1,4 miliarde de euro. Recent, un alt oficial al clubului a ieșit la rampa și a discutat cum proiectul Super Ligii ar fi putut rezolvat o mare parte…

- Barcelona traverseaza o perioada foarte grea: echipa nu mai sperie pe nimeni în campionat, în timp ce în Liga Campionilor are doua înfrângeri clare din tot atâtea partide. Joan Laporta a vorbit sâmbata despre soarta antrenorului Ronald Koeman, cel pe care presa…

- Lenny Kravitz, 57 de ani, a postat o fotografie pe contul lui de Instagram in care apare in timp ce se rasfața cu o cafea cu lapte dupa o noapte alba petrecuta in studioul de inregistrari. Artistul american și-a anunțat fanii ca lucreaza intens la trei albume pe care vrea sa le lanseze in 2022, […]…

- Cleopatra Stratan este acum femeie maritata și din aceasta poziție a oferit și primele declarații chiar pe pagina personala de Instagram. Ei bine, artista a marturisit ca s-a simțit nemaipomenit la nunta sa și a dezvaluit și ce a facut chiar in dimineața de dupa eveniment. Iata declarațiile Cleopatrei…