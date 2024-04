Barcelona vinde și ce încă nu are Conform presei spaniole, FC Barcelona a mai gasit o metoda de a incasa bani. Catalanii ar putea primi peste 160 de milioane de euro daca planurile vor fi duse la capat. Cu toate ca lucrarile de renovare de pe Camp Nou nu vor fi gata mai devreme de finalul anului 2025, conducerea Barcelonei a scos […] The post Barcelona vinde și ce inca nu are first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

