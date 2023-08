Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Barbie" a creat isterie in intreaga lume. De aceasta ascendența a brandului nu profita doar producatorii de haine care fac tricouri cu Barbie sau cei care pun emblema pe cani sau agende.

