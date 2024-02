Ce au găsit poliţiştii în casa unui fost patron de pompe funebre. Scena depăşeşte orice film de groază Politistii au mers la o adresa pentru a ajuta la evacuarea ordonata de Instanta, dar au trait un mare soc. Casa era, de fapt, sediul unei societati de pompe funebre. Agentii au gasit ramașițele incinerate a cel puțin 30 de persoane, precum si cadavrul unei femei. A schimbat cenusa oamenilor incinerati Firma de pompe funebre […] The post Ce au gasit politistii in casa unui fost patron de pompe funebre. Scena depaseste orice film de groaza first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dolj a dispus, sambata, arestarea preventiva a doi frati din comuna Unirea, acuzati de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, cei doi inculpati au batut si injunghiat doua persoane din localitate. Incidentul violent a avut loc vineri seara, intr-o parcare din comuna Unirea. Politistii…

- Procurorii craioveni au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unei femei de 38 de ani, din comuna doljeana Bucovat, acuzata de comiterea infractiunii de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, femeia a furat un portofel in care erau 3.000 de lei, dar si carduri si documente.…

- Politistii inarmati au raspuns in zorii zilei de marți la apelurile de ajutor ale locatarilor din cartierul Southwark, relateaza SkyNews preluat de News.ro.Un barbat, avand in jur de 30 de ani, inarmat cu o arbaleta, ar fi incercat sa intre cu forta intr-o cladire din Bywater Place, cu putin inainte…

- Poliția cantonala St.Gallen a publicat „imagini care nu au mai fost vazute pana acum in Elveția”, scrie portalul de știri regionale din Zurich, zureitoday.ch. Un roman a incercat sa scape, dupa ce a vrut sa fure cupru de la substația de transformare Axpo Grynau, dar, datorita unei drone, poliția l-a…

- In baza cererii 104075 din data de 8 noiembrie 2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii profesionistului Casa Cristo SRL. Casa Cristo SRL are sediul pe strada Theodor Burada nr. 16BIS, Constanta. Domeniul principal de activitate al…

- O fata de 15 ani din Craiova a fost batuta crunt de tata. Barbatul a ajuns in arest, in noaptea de luni spre marți Luni, politistii au fost sesizati ca un barbat in varsta de 44 de ani, din Craiova, si-a batut fiica in varsta de 15 ani.Din cercetari a reieșit ca, pe fondul unui conflict in familie,…

- Primarul orașului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a primit o condamnare definitiva de 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind acuzații de luare de mita in forma continuata. Decizia instanței il obliga pe primar sa se predea la cea mai apropiata secție de poliție. Deși polițiștii au efectuat…