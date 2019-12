Bărbatul din Rusia care a creat o graniță falsă cu Finlanda, ca să păcălească 4 migranți Imaginația unui rus i-a lasat cu gura cascata pe polițiștii din regiunea Leningrad. Acesta a construit într-o padure o trecere falsa de frontiera pentru a pacali patru imigranți asiatici ca au ajuns în Finlanda. Calauza a luat de la transfugi 10.000 de euro pentru a-i duce, chipurile, din Rusia în țara scandinava. Numai ca nu au ajuns acolo, ci în arestul poliției, pentru ca granicerii i-au reținut în apropierea adevaratei frontiere cu Finlanda.

Cei patru imigranți au fost amendați și urmeaza sa fie deportați, iar calauza lor este…

Sursa articol si foto: timpul.md

