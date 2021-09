Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 78 de ani care a fost declarat mort, deși era internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Craiova, a murit sambata, 18 septembrie, a informat ObservatorNews.Batranul a fost internat de trei ori in ultima luna la Spitalul Judetean din Craiova, dupa ce, in urma unei crize…

- O fetița de 2 ani din Iași a murit dupa ce a fost lasata nesupravegheata in cada plina cu apa. Polițiștii ieșeni au fost sesizați, pe 8 septembrie, de catre reprezentanții unui spital, ca o fetița de 2 ani a fost adusa acolo de mama. Femeia le-a spus medicilor ca a lasat fetița nesupravegheata, aproximativ…

- Un grav accident a avut loc azi-noapte in orheiu Bistriței. Trei minori au ajuns la spital, unul fiind in stare grava. Din nefericire, acesta a decedat. Aseara, puțin dupa ora 21.00, un apel la 112 anunța un accident de circulație in localitatea orheiu Bistriței. O mașina a parasit carosabilul, ieșind…

- In urma cu puțin timp, purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea a anunțat ca unul dintre cei trei raniți in accidentul de la Bizighești a decedat, respectiv persoana care ramasese incarcerata. „In urma evenimentului rutier, doua persoane au fost ranite ușor, insa, din nefericire, persoana incarcerata a decedat”,…

- Un angajat al Centrului de Recuperare Neuropsihica Calinesti din judetul Prahova a fost retinut, luni, dupa ce ar fi lovit un pacient care ulterior a murit, informeaza Agerpres . Potrivit unor surse judiciare, suspectul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte si doua infractiuni purtare abuziva.…

- Ieri, 7 august, avea loc un accident rutier grav pe raza localitații Tamaia. Aseara persoana vatamata implicata in accidentul rutier de la Tamaia a decedat, astfel ca acum s-a schimbat incadrarea juridica a faptei. Polițiștii stabileau ieri ca un barbat de 44 ani din Farcașa, in timp ce conducea o autoutilitara,…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din comuna Ion Neculce a judetului Iasi, a decedat la scurt timp dupa ce, in cursul diminetii de vineri, a fost intepat de o albina. ‘La ora 10,35 a fost primita o solicitare din localitatea Buznea, comuna Ion Neculce, pentru un barbat in varsta de 40 de ani, aflat…

- Ancheta de amploare in cazul fetiței de doi ani din Galați care a murit, joi, in urma unui stop cardiac. Tatal fetiței a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Tribunalului Galati, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea, iar anchetatorii continua verificarile in acest caz.O fetita…