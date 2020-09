Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Boldea, barbatul care a ucis doi soti aflati in parcul din orasul Faget, apoi a atacat alti oameni, in incercarea de a fugi, a fost condamnat de Tribunalul Timis la 31 de ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Decizia poate fi contestata cu apel in termen de 10 zile, relateaza News.ro.Tribunalul…

- Fostul prefect al Constantei Ioan Albu a fost condamnat de Judecatoria Medgidia la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Tragedia a avut loc la inceputul acestui an.

- Barbatul responsabil pentru doua atacuri armate ucigase asupra a doua moschei din Christchurch, Brenton Tarrant, a fost condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat dupa uciderea a 51 de musulmani, in 2019, in Noua Zeelanda, anunta agentiile