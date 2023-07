Bărbat strivit între tractor și remorcă Duminica dimineața, un barbat de 47 de ani a murit dupa ce a fost strivit intre un tractor și o remorca in comuna Lupeni, județul Harghita. Barbatul a fost prins intre tracor și remorca sa, potrivit ISU Harghita, conform stiripesurse.ro. La fața locul au fost trimise doua echipe din cadrul Detașamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc, insoțite de o autospeciala de descarcerare și o autospeciala complexa de prima intervenție, impreuna cu un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Odorheiu Secuiesc. Echipajele medicale trimise au putut doar sa constate ca victima e decedata. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

