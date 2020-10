Bărbat lovit mortal de o mașină pe marginea drumului în județul Cluj Un barbat de 53 de ani a fost lovit mortal de o mașina. Victima se deplasa pe partea carosabila a drumului cand a fost accidentat mortal de o autospeciala, vineri, in localitatea clujeana Dabaca. „In interiorul localitatii Dabaca, pe DJ 1 61 a avut loc un accident rutier. Conducatorul unei autoutilitare, in varsta de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa inspre localitatea Luna de Jos, a surprins si accidentat un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Dabaca, care se deplasa pe aceasi sens de mers, pe partea carosabila a drumului. In urma impactului, barbatul de 53 de ani a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

