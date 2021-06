Bărbat lovit de o autoutilitară, transportat în stare gravă la spital cu un elicopter SMURD Un barbat in varsta de 65 de ani a fost lovit de o autoutilitara, vineri dimineata, pe DN2, in localitatea Lilieci. Victima aflata in stare grava a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la o unitate medicala din municipiul Bucuresti, informeaza IPJ Ialomita. Traficul rutier este blocat in zona. „In aceasta dimineata, in jurul orei 8,00, pe DN2 in localitatea Lilieci, s-a produs un accident de circulatie cu implicarea unui pieton si a unei autoutilitare. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a pietonului, un barbat in varsta de 65 de ani, ce a fost preluat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma accidentului pietonul, un barbat in varsta de 65 de ani, a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la o unitate medicala din municipiul București.Șoferul autoutilitarei, un barbat in varsta de 56 de ani a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul indicand o valoare negativa.Cercetarile…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 17 pe Bd. Republicii din Ploiesti, informeaza IJP Prahova. Potrivit primelor date, un pieton a fost lovit de masina in timp ce se afla in traversare prin loc marcat corespunzator. Soferul vinovat, un barbat in varsta de 45 de ani, a fost testat…

- Echipajul medical ajuns la locul accidentului a gasit victima in afara autoturismului, conștienta și cooperanta.„Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD a preluat de la locul accidentului un barbat in varsta de aproximativ 48 de ani, conștient, stabil hemodinamic și respirator. Prezinta leziuni…

- Miercuri, 11 mai, ora 15:25, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat de 68 de ani din comuna Sieu cu privire la faptul ca a fost victima unui accident rutier. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca in timp ce barbatul se afla pe D.J. 186 […]…

- Un barbat de 60 de ani a fost lovit cu masina si omorat. Victima a fost lasata la marginea drumului iar soferul a fugit. Acesta a fost gasit de oamenii legii si spune ca a fost fugarit cu parii si bardita.

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au fost solicitați astazi, in jurul orei 17.00, la un accident rutier petrecut pe DN 67, in comuna Pietrari, județul Valcea, unde un autoturism a intrat in coliziune cu un camion, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Valcea. 1 de 4 In urma impactului…

- Un barbat care lucra la o cariera de piatra din Magura Ilvei, judetul Bistrita-Nasaud, a fost prins, joi, sub un utilaj, fiind ranit. Victima a fost preluata de un elicopter SMURD. ITM si Politia au dechis o ancheta, relateaza News.ro. ”In aceasta dupa-masa, a fost sesizat prin 112 faptul…