Bărbat înjunghiat în fața Spitalului Județean Deva (VIDEO) Un scandal a izbucnit miercuri in fața Spitalului Județean Deva. In urma acestuia, un barbat de 48 de ani a fost injunghiat cu un cuțit. Potrivit IJP Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri prin apel la 112 cu privire la faptul ca pe trotuarul din fața spitalului, pe fondul unui conflict spontan, un barbat de 38 de ani l-a injunghiat cu un cuțit pe un alt barbat in varsta de 48 de ani. Ambii barbați sunt din municipiul Deva. Victima a fost internata in spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Polițiștii au deschis in acest caz un dosar penal pentru tentativa de omor și deranjarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal a izbucnit, in cursul dupa-amiezii zilei de astazi, 9 iunie 2021, in fața Spitalului Județean Deva. In urma acestuia, un barbat de 48 de ani a fost injunghiat cu un cuțit. Potrivit IJP Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri prin apel la 112 cu privire la faptul ca pe trotuarul din…

- Un scandal a izbucnit miercuri in fața Spitalului Județean Deva. In urma acestuia, un barbat de 48 de ani a fost injunghiat cu un cuțit, anunța Mediafax. Potrivit IJP Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri prin apel la 112 cu privire la faptul ca pe trotuarul din fața spitalului,…

- Un scandal a izbucnit miercuri in fața Spitalului Județean Deva. In urma acestuia, un barbat de 48 de ani a fost injunghiat cu un cuțit. Potrivit IJP Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri prin apel la 112 cu privire la faptul ca pe trotuarul din fața spitalului, pe fondul unui conflict spontan,…

- O femeie de 54 de ani ar fi fost agresata de un polițist de la brigada rutiera pe motiv ca nu ar fi purtat masca de protecție. Incidentul a avut loc miercuri, in localitatea aradeana Buteni, iar victima a avut nevoie de ingrijiri medicale. Conform criticarad.ro, incidentul a avut loc miercuri in localitatea…

- Incident grav in Capitala! Un barbat de 50 de ani a fost gasit injunghiat pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Omul se afla intr-o stare foarte grava. Cadrele medicale sosite la fața locului au fost nevoite sa intubeze victima, fiindca starea de sanatate a acesteia era foarte grava. Ulterior, barbatul…

- Un barbat din Arad si-a atacat sotia cu un cutit, in urma unui conflict izbucnit in familie, iar dupa ce a injunghiat-o de mai multe ori, s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia. Echipajul medical ajuns la fata locului a constatat decesul barbatului, iar femeia a fost transportata…

- Un barbat de 39 de ani din municipiul Arad si-a atacat sotia cu un cutit, iar dupa ce a injunghiat-o de mai multe ori, s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia. Barbatul a murit pe loc, iar femeia a fost transportata la spital cu mai multe plagi, informeaza News.ro. Potrivit politistilor,…

- Un polițist din Capitala a fost atacat cu un cuțit de un barbat in curtea secției de poliție unde acesta lucra. Victima a fost transportata la spital, unde a primit ingrijiri medicale. Agresorul și-a anunțat atacul pe Facebook, fiind cercetat acum pentru tentativa de omor, scrie Realitatea.net . In…