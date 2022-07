Bărbat găsit decedat în Lacul Herăstrău Un barbat a fost gasit decedat in lacul Herastrau din Capitala, dupa ce fiul sau a sunat la Politie, anuntand ca tatal sau, care plecase de la o locatie din sectorul 1, nu mai raspunde la telefon, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politia Capitalei

stiripesurse.ro

