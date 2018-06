Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost batut cu pumnii si picioarele in plina strada de doi indivizi. Totul s-a intamplat azi dimineața in capitala, sub privirile martorilor si a fost inregistrat de o camera de bord.

- Poliția solicita ajutorul cetatenilor in identificarea unui barbat decedat, cu varsta de aproximativ 30-45 de ani. Cadavrul a fost depistat la 8 iunie 2018, intr-un lac din marginea satului Sipoteni, raionul Calarași.

- Imagini cumplite surprinse de camerele de supraveghere de pe strada! Chiar in timpul zilei, un barbat și-a atacat soția in cel mai brutal mod cu putința! Femeia a fost efectiv trantita la pamant!

- Doua crime din gelozie au paralizat trei județe, Timișul, Aradul și Gorjul, dupa ce doi soți au decis sa-și omoare soțiile violent și apoi sa incerce sa-și ia și ei viețile urcandu-se la volanul mașinilor personale. Gorjeanul care și-a omorat soția la Timișoara nu a reușit sa se sinucida…

- Un barbat care a protestat luni, in fata sediului central al PSD, a fost amendat cu 1.000 de lei. Jandarmeria Capitalei a precizat ca acesta a fost sanctionat cu 400 de lei pentru tulburarea ordinii si linistii publice. "Intrucat a continuat activitatea ilegala, in baza art. 35 din Legea 550/2004, persoana…

- Un barbat de 64 de ani din localitatea Costesti, judetul Vaslui, a fost transportat in stare grava la spital dupa ce a fost atacat in toiul noptii de un alt barbat, de 62 de ani, care voia sa il violeze.

- Cel mai batran barbat din lume este un japonez in varsta de 112 ani, Masazo Nonaka, au anuntat, marti, reprezentantii Guinness, iar familia acestuia a dezvaluit ca are o slabiciune pentru dulciuri si baile lungi in apa termala, transmite...

- Unul dintre filmuletele care atrag o multime de vizualizare, pe internet, este cel in care un barbat incearca sa hartuiasca o femeie, in lift. Aparent neajutorata, femeia il pune la pamant din 3 lovituri.