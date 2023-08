Ieri, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o razie in localitatea Varias pentru depistarea persoanelor care detin ilegal arme. In urma actiunii a fost depistat un barbat care detinea ilegal o pusca cu aer comprimat. Mai mult, aceasta a fost introdusa in tara in mod clandestin. Barbatul in varsta de 50 de […] Articolul Barbat din Timis, cercetat pentru detinere ilegala de arme. Ce au mai constatat politistii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .