Bărbat din Târgu Jiu, sancționat pentru că a continuat campania electorală In cele 9 ore de la deschiderea secțiilor de vot, in Județul Gorj nu s-au inregistrat incidente deosebite de ordine publica care sa afecteze desfașurarea procesului electoral, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu s-au sesizat cu privire la faptul ca, un barbat, de 50 de ani, din municipiul Targu Jiu, a continuat campania electorala.Fața de barbat a fost luata masura sancționarii contravenționale conform Legii nr. 208/2015. S-a prezentat la vot fara masca de protecție și sub influența alcoolului Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de persoane au fost verificate in ultimele 24 de ore, in cadrul actiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului in județul Argeș, fiind constatate peste 200 de incalcari ale normelor legale. 3.061 de persoane au fost verificate, in ultimele 24…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public, și in baza delegarii din partea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș aduce la cunoștința urmatoarele: ”In noaptea de 14 spre 15 noiembrie, in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție…

- Constanta: Amenda de 2.000 de lei, pentru un local deschis intr un complex comercial, desi era catalogat drept inchis In cursul zilei de ieri, in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Sectiei 2, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, au constatat faptul ca un local, situat intr un complex…

- Politistii doljeni au descins in aceasta dimineața, in Targul de saptamana Facai. Oamenii legii au sanctionat mai multe persoane care nu au respectat masurile individuale de protectie. Valoarea totala a amenzilor este de 3.000 de lei. Potrivit IPJ Dolj, la actiune au participat si jandarmii Gruparii…

- O femeie de 47 de ani a fost evacuata din locuinta dupa ce ar fi amenintat-o cu moartea si ar fi agresat-o pe soacra sa de 85 de ani, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu."Politistii din cadrul Politiei Sectiei 5 de Politie…

- Sancționat contravențional pentru comerț neautorizat și nereguli privind starea tehnica a autovehiculului. Pe 21 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefanești au depistat un barbat de 36 de ani, din aceeași localitate, care oferea spre vanzare, in mod ambulant, legume, justificand doar…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 21 septembrie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 180 de sancțiuni contravenționale. Astfel,…

- In cursul zilei de ieri, 08 septembrie a.c., avand in vedere imaginile aparute in spațiul public pe o rețea de socializare, din care reiese ca doua tinere s-au agresat fizic, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Poliție Județean Mureș s-au sesizat din oficiu, demarand verificarile cu privire…