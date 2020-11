Bărbat din judeţul Tulcea, sancţionat pentru nepurtarea măștii și apel fals la 112 Un barbat din judetul Tulcea a fost sanctionat cu 2.500 de lei pentru nepurtarea mastii de protectie si cu 500 de lei pentru un apel fals la numarul unic de urgente 112, se arata intr-un comunicat de presa remis miercuri de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Tulcea, potrivit Agerpres. Apelul fals a fost dat marti, in jurul orei 13.30, iar un barbat a semnalat ca este atacat de mai multi caini pe strada Principala din comuna Crisan, motiv pentru care o echipa a IJJ s-a deplasat cu o barca din Tulcea la Crisan. La pensiunea mentionata de apelant insa, administratorul a declarat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

