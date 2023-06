Bărbat din Ilfov, găsit decedat în masivul Bucegi Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, in seara zilei de 26 iunie, in jurul orei 18.15, oamenii legii din cadrul Poliției stațiunii Sinaia au fost sesizați de catre un lucrator al Salvamont Prahova ca, intr-o zona greu accesibila, din masivul Bucegi, se afla o persoana decedata.«In baza sesizarii – menționeaza poliția prahoveana intr-un comunicat, s-a format o echipa complexa de cercetare, care s-a deplasat la fața locului, constatand ca este vorba despre un barbat in varsta de 66 de ani, din județul Ilfov. Din primele verificari, nu au rezultat suspiciuni de comitere a vreunei infracțiuni contra… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

