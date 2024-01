Percheziții în Pinticu, într-un dosar de furt de energie electrică! Prejudiciul de apropie de 60.000 lei Polițiștii au efectuat luni opt percheziții la locuințele mai multor persoane banuite de comiterea infracțiunilor de executare sau folosire de instalații clandestine in scopul racordarii directe la rețea și furt, din localitatea Pinticu. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, ieri, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au pus in aplicare 8 mandate de percheziție domiciliara pentru documentarea activitații infracționale intr-un dosar penal in care efectueaza cercetari pentru comiterea infracțiunilor de executarea sau folosirea de instalații clandestine in scopul racordarii directe la rețea și furt.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, polițiștii au efectuat descinderi in Pinticu, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi furat curent. 17 persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri, prejudiciul cauzat, in doar cateva luni, fiind de aproape 57.000 lei. Ieri, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au pus…

- Patru petrecareți au fost amendați cu aproape 3.000 de lei de jandarmi, dupa ce au fost implicați intr-un scandal, intr-un club din Bistrița. Totodata, cei patru au fost dați pe mana polițiștilor și sunt cercetați. Jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au intervenit duminica, 21 ianuarie…

- Un bistrițean a fost reținut și risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile, dupa ce saptamana trecuta a dat spargeri la mai multe magazine din oraș, de unde a sustras bunuri in valoare de peste o mie de lei. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, pentru documentarea unei cauze penale aflate in…

- Un tanar din Rebra s-a ales, joi, cu dosar penal, dupa ce a fost depistat conducand un autoturism, deși are permisul suspendat. Azi-noapte, in jurul orei 00:40, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada 1 Decembrie…

- Un barbat, in varsta de 36 de ani, din Ardan și-a pierdut viața, miercuri, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, in timp ce efectua lucrari agricole pe un teren din localitate. Un echipaj de pompieri cu o autospeciala de descarcerare și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit pe raza…

- Un barbat din Cepari este cercetat de polițiști, dupa ce și-a agresat soția. Totodata, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva acestuia. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au fost solicitați, luni, sa intervina la un scandal intr-o familie din Cepari. La locul evenimentului…

- Un barbat din Sebiș a fost reținut de polițiști și ulterior arestat preventiv de magistrați, dupa ce miercuri dimineața și-a stalcit in bataie nevasta și a bagat-o in spital. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 22 noiembrie, in cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal intocmit pentru violența…

- Un bistrițean s-a ales sambata cu dosar penal, dupa ce a fost depistat beat turta la volan. Barbatul are 42 de ani și a fost oprit de polițiști pe strada Nasaudului, din Bistrița. Oamenii legii și-au dat seama ca șoferul era baut zdravan, astfel ca l-au testat cu aparatul etilotest. „Intrucat șoferul…