„Bărbat” din Cricău reținut de polițiști pentru violență în familie: Și-ar fi agresat soția pe fondul consumului de alcool „Barbat” din Cricau reținut de polițiști pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția pe fondul consumului de alcool „Barbat” din Cricau reținut de polițiști pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția pe fondul consumului de alcool La data de 17 decembrie 2021, in jurul orei 23,40, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit, pe raza localitații Cricau, unde o femeie a reclamat ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari, polițiștii au constatat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat in varsta de 32 de ani și-ar… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

