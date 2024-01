Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Ciclova Romana, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, de Judecatoria Oravita, dupa ce in seara zilei de joi, 4 ianuarie, si-ar fi agresat fizic fiica in varsta de 2 ani, in locuinta acestora, anunta Inspectoratul Judetean de Politie Caras-Severin, potrivit news.ro.Potrivit…

- Un tanar de 25 de ani din Capitala a fost arestat preventiv, dupa ce si-ar fi omorat un prieten aplicandu-i lovituri cu corpuri dure in zona capului, zona cervicala si a toracelui, a informat, marti, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- Polițiștii Secției 1 Vlaicu au fost sesizați, vineri dimineața, despre faptul ca dintr-un imobil de pe strada Ghioceilor din Arad au fost sustrase mai multe unelte. „Din cercetari, s-a stabilit ca, in noaptea de 16/17 noiembrie, persoane necunoscute ar fi patruns in imobilul aflat in construcție, prin…

- Politistii de la Investigatii Criminale din Timisoara au retinut ieri un barbat suspect de comiterea unei talharii aproape de zona centrala a orasului. Autoritatile au fost sesizate de o tanara de 19 ani care in seara precedenta a fost lovita din spate si i-a fost smuls lantul de aur de la gat. „La…

- NETREBNIC LASAT LIBER! …Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut un barbat, in varsta de 41 de ani, din comuna Zorleni, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie, amenintare cu moartea si nerespectarea masurilor dispuse…